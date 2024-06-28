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Костюшкин о романе Лепса с 18-летней: «Со мной такого не произойдет»

Певец Костюшкин заявил, что не будет встречаться с 18-летней как Лепс

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РИА «Новости»

Певец Стас Костюшкин признался, что не собирается искать себе молодую возлюбленную, поскольку «прекрасно осознает свой возраст». Об этом 52-летний артист рассказал на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминга Звук.

«Жене моей — 44 года, а будущей жене Григория Лепса — 18. Вот такого в моей жизни никогда не произойдет. Я хочу, чтобы моя жена вместе со мной состарилась», — добавил он.

Кроме того, Костюшкин высказался об интимной жизни. Он признался, что считает себя закомплексованным человеком.

«Мне кажется, в «этом» деле я нехорош. Когда живешь с одной девушкой долго, она все знает про тебя, поэтому проблем нет», — пояснил бывший участник дуэта «Чай вдвоем».

Недавно сообщалось, что невеста Лепса Аврора Киба оказалась недавней школьницей. Девушка опубликовала с дипломом об окончании школы. Оказалось, что 18-летняя возлюбленная певца училась в Московской экономической школе. Хотя до этого писали, что Киба проходит обучение в МГИМО.

Киба впервые появилась на публике с 61-летним Лепсом на Петербургском международном экономическом форуме, а позже девушка опубликовала в личном блоге подарок от артиста — кольцо с бриллиантом — и подписала снимок: «Коротко, но ясно».

Ранее Костюшкин признался, что колол ботокс и сделал пересадку волос.

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