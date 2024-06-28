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Лева Би-2 рассказал, с кем бы спел «Мой рок-н-ролл» вместо Чичериной

Певец Лева Би-2 не исключил, что может перезаписать «Мой рок-н-ролл» с Земфирой

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Певец Лева Би-2 (признан в РФ иностранным агентом) рассказал, планирует ли он перезаписывать песню «Мой рок-н-ролл», спетую коллективом с поддерживающей СВО Юлией Чичериной. Своим мнением лидер «Би-2» поделился с YouTube-каналом «Говорящие Головы».

«Если переписывать, то только с одной певицей — Земфирой» (признана в РФ иностранным агентом), — заявил музыкант.

Исполнитель вспомнил, что группа «Би-2» уже выступала вместе с Земфирой на одном из фестивалей «Нашествие» от «Нашего радио» с этой композицией. Артист назвал свою коллегу гениальной певицей, однако отметил, что не будет сам «навязываться» к ней с этим вопросом.

В то же время Лева Би-2 заявил, что больше склоняется к тому, чтобы оставить «все, как есть». Музыкант подчеркнул, что «историю не изменишь». Он также понадеялся, что эта ситуация станет примером на будущее для коллектива.

В начале июня Лева Би-2 рассказывал, что Вайкуле отказалась петь с группой дуэтом «Мой рок-н-ролл», поскольку эту композицию исполняла Юлия Чичерина. Помимо этого, музыкант поделился, что их отношения с Чичериной стали «расслаиваться» еще в 2015 году, когда певица стала ездить на передовую. По его словам, он даже просил коллегу не исполнять их совместную песню, но Чичерина не отреагировала на просьбу.

Ранее лидер «Любэ» объяснил, почему не ездит с концертами в Донбасс.

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