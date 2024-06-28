Госпитализированному Кушанашвили стало лучше

Племянница Отара Кушанашвили заявила, что шоумену стало лучше. Об этом сообщает RT.

Родственница отметила, что телеведущий чувствовал себя плохо на протяжении двух недель до момента госпитализации.

При этом недавно Telegram-канал Mash сообщал, что у Кушанашвили развился перитонит. Это опасное для жизни воспаление, которое может привести к нарушению функций органов. Канал ссылался на источник из близкого окружения журналиста.

По информации Mash, сейчас шоумен находится в реанимации на ИВЛ. Телеведущий приходит в себя и общается с близкими с помощью жестов и глазами, а также «иронизирует над своим состоянием и просится домой».

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что создатель YouTube-шоу «Каково?!» начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота несколько дней назад. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Во время срочной операции у звезды нашли опухоль.

Накануне у Кушанашвили взяли биопсию, чтобы проверить на наличие рака.

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