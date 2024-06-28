Создатели раскроют тайны сериала «Слова пацана» в документалке

Документальный фильм о сериале «Слова пацана. Кровь на асфальте» выйдет в июле. Об этом сообщил онлайн-кинотеатр Wink в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в картине расскажут, как снимались масштабные сцены драк, что всегда было в кармане Пальто (Леон Кемстач) и поделятся другими секретами проекта. В документалке своими историями работы над шоу поделятся режиссер Жора Крыжовников, сценарист Андрей Золотарев и актеры Слава Копейкин, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач, Сергей Бурунов и др.

Точной даты выхода документального фильма еще нет.

Премьера первой серии сериала «Слово пацана» состоялась 8 ноября 2023 года в онлайн-кинотеатрах, а заключительный эпизод вышел 21 декабря. Сценарист проекта Андрей Золотарев отмечал, что понимал вероятный успех картины, однако не ожидал, что масштабы будут настолько большими.

Недавно стало известно, что звезды «Слова пацана» воссоединятся в новом сериале про 90-е. Актеры Слава Копейкин, Лев Зулькарнаев и Андрей Максимов снимутся в новом сериале «Дети перемен».

Ранее Безрукова оценила работу Александра Петрова в фильме «Декабрь».