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Надежда Кадышева «послала» Mia Boyka

Певица Mia Boyka призналась, что ее обидела Надежда Кадышева

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Личный архив Mia Boyka

Молодая исполнительница Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко) призналась, что ее обидела Надежда Кадышева, отказавшись записывать с ней совместную песню. Об этом Бойко рассказала в прямом эфире Первого канала.

«Сейчас я готовлю народный альбом, и мне так обидно на самом деле... Я связалась с менеджментом Кадышевой, а она меня послала. Сказала, что не хочет со мной ничего делать», — посетовала артистка.

Mia Boyka предположила, что причиной отказа послужило то, что народная артистка России «просто не знает» ее.

В июне сообщалось, что певец Shaman поздоровался с Mia Boyka, поцеловав девушку в шею. Музыкант проходил сзади исполнительницы на премии Муз-ТВ, а затем, увидев Бойко, слегка приобнял и поцеловал девушку в шею.

Летом 2023 года Mia Boyka выражала симпатию Ярославу Дронову и называла его «классным». Тогда певица заявляла, что не знакома с артистом лично. После этого Shaman прислал девушке букет цветов. Он также уверил в интервью, что познакомится с Boyka: «Нормально, обнимемся и поцелуемся».

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