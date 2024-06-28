Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Киркоров снялся с куклой Аллы Пугачевой

Певец Филипп Киркоров выложил видео с куклой Аллы Пугачевой

close
100%
fkirkorov/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певец Филипп Киркоров опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ролик с куклой, которая является копией певицы Аллы Пугачевой.

На видео исполнитель показал поклонникам игрушечную Пугачеву, напев на фоне ее композицию «Миллион роз». Киркоров отметил, что эту куклу ему привез скульптор Владимир Емельянинко. Художник также подарил артисту другие свои работы: актрису Мэрилин Монро, барда Владимира Высоцкого в роли Гамлета, певицу Лолиту Милявскую, артиста цирка Олега Попова и других.

Киркоров напомнил, что в его коллекции уже были игрушечные версии модельера Карла Лагерфельда, шансонье Михаила Шуфутинского и самого исполнителя.

В ноябре прошлого года Киркоров купил картину «Примадонна» на фоне возвращения Пугачевой в Россию. Он отдал за работу 700 тыс. рублей на благотворительном аукционе.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. С тех пор артистка уже несколько раз посещала Россию — в августе 2022 года, мае и ноябре 2023-го.

Ранее уехавшего на СВО мужа Блиновской объявили в розыск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами