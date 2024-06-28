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Мужа Блиновской не смогут задержать на боевом задании

Mash: блогера Блиновского можно забрать с СВО только с военной полицией

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Телеграм-канал «Mash»

Мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской блогера Алексея Блиновского не смогут задержать, пока он на боевом задании. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, чтобы доставить блогера в Москву, в зону СВО за ним должны приехать военные правоохранители.

Канал уточнил, что Блиновский на боевом задании уже две недели и связи с ним нет. Сколько времени он проведет на передовой в зоне СВО, неизвестно. Сослуживцы рассказали, что мужчина может не знать о своем объявлении в розыск.

Об объявлении блогера в розыск МВД сообщило 28 июня.

Накануне стало известно, что Блиновского перевели в штурмовое подразделение. В настоящее время он участвует в боях под Красногоровкой. Его сослуживец и экс-адвокат Эльман Пашаев пояснил, что Блиновский с мая воюет в штурмовом подразделении пятой отдельной мотострелковой бригады.

О том, кто такая и чем знаменита Елена Блиновская — в материале «Газеты.Ru».

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