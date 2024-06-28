Сестра Ким Кардашьян развернула самолет из-за тревожности

В новом эпизоде реалити-шоу «Семейка Кардашьян» модель Кайли Дженнер развернула самолет из-за приступа. Об этом сообщает People.

Кайли и ее сестры Хлое Кардашьян, Ким Кардашьян и Кендалл Дженнер, а также мать Крис Дженнер, собирались поехать вместе на выходные в частном самолете, однако вылет отложили из-за погодных условий.

Когда самолет уже начал движение по взлетно-посадочной полосе, Крис Дженнер попросила пилота развернуть самолет — в течение всей отсрочки отправления Кайли жаловалась на тревожность.

«В ту минуту, когда Кайли говорит: «Разверни самолет, я хочу выйти», я знаю, что она серьезна. Я знаю, что тревога непреодолима, и не думаю, что что-то изменит ее мнение», — сказала мать.

Сестры обиделись на девушку и пообещали разделить между собой ее багаж.

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