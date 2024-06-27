Ольга Орлова пожаловалась на тарифы за мобильную связь: «Корова языком слизала»

Экс-солистка «Блестящих» Ольга Орлова, которая сейчас находится на отдыхе за границей, посетовала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на большие расходы по мобильной связи из-за роуминга.

«Вот объясните мне. Сегодня положила деньги на телефон — как корова языком слизала», — заявила артистка.

Она опубликовала скриншот из личного кабинета в приложении мобильного оператора. На фото певица выделила, что в июне она потратила свыше 21 тыс. рублей за связь. Артистка возмутилась суммой и посетовала, что не знает, какой тариф выбрать, чтобы «пользоваться нормально и не за миллионы миллиардов».

Недавно актриса и певица Настасья Самбурская рассказала в Instagram, что тратит полмиллиона рублей на одну песню. По ее словам, в эту сумму входит стоимость покупки текста и музыки, аранжировка, обложка и сниппет (короткая вырезка из новой песни исполнителя).

Некоторые пользователи сети заявили, что певица могла сэкономить и сочинить песни сама. В ответ Самбурская сыронизировала, сказав: «Вы открыли мне глаза. Спасибо большое!»

Ранее актриса Ирина Безрукова купила дачу в ипотеку.