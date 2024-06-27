Продюсер о клипе Лободы в цветах российского флага: «Сделано намеренно»

Продюсер Евгений Бабичев предположил, что Светлана Лобода сняла клип в цветах российского триколора ради того, чтобы вернуть часть слушателей. Его слова передает NEWS.ru.

«Думаю, это было сделано намеренно, для заигрывания с российской аудиторией. По крайней мере, все на это указывает», — заявил эксперт.

Бабичев подчеркнул, что украинская певица уже выпускала песни на русском языке, несмотря на критику СВО, а сейчас добавила «откровенно кричащий визуал». При этом, предположил продюсер, подобный ход артистки не сработает. Он напомнил, что Лобода не выступает в России и этот факт, по его мнению, «говорит сам за себя».

В июне Светлана Лобода опубликовала отрывок из клипа на песню «Молодая». В ролике поп-исполнительница позировала в белом платье с корсетом и розовых туфлях на каблуках, а на ее руке был гипс красного цвета. Артистка сидела на трибуне с синими сиденьями. Затем интернет-пользователи раскритиковали Лободу за цветовую гамму видео.

В конце февраля 2022 года Светлана Лобода уехала из России. Вместе с дочерьми Евой и Тильдой, партнером и мамой Натальей она живет в Латвии.

Ранее Пригожин заявил, что у Лободы есть шанс исправиться для выступлений в России.