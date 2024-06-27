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В Самаре оштрафовали блогера за шествие Человеков-пауков под песню «Я русский»

Блогер Илья Кулагин получил штраф за флешмоб с двадцатью Человеками-пауками

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Фудхолл «Picture's» | Самара | Пикчерс/VK

Суд Самары оштрафовал блогера Илью Кулагина за организацию шествия переодетых в костюм Человека-паука людей под песню «Я русский». Об этом сообщает Афиша Daily.

Мужчину признали виновным в нарушении ч. 1. статьи 20.2.2. КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах...») В суде заявили, что участники акции создавали помехи движению пешеходов и велосипедистов. Сам Кулагин не признал вину на суде. Суд обязал блогера выплатить штраф в размере 10 тыс. рублей.

Кулагин организовал флешмоб с двадцатью Человеками-пауками в честь дня рождения фуд-холла Picture's. Директор заведения Антон Точенов заявил на суде, что блогер взял на себя обязанности по рекламе на бартерной основе. Глава Picture's уточнил, что не знал о деталях акции и не согласовывал ее.

Недавно команду автоблогеров оштрафовали 107 тыс. рублей за езду по берегу. Отмечалось, что они дрифтили на прибрежной защитной полосе Баренцева моря.

Ранее Самбурская потратила полмиллиона рублей на песню.

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