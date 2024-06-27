Беременную Сати Казанову экстренно госпитализировали

Экс-солистка группы «Фабрика» Сати Казанова призналась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ее экстренно госпитализировали, поэтому она отменила свой концерт в Петербурге.

«К сожалению, по состоянию здоровья и коррективам, которые вносит сама жизнь, я не смогу доехать до Санкт-Петербурга и выступить на VK Fest», — заявила знаменитость.

Она призвала поклонников не волноваться, поскольку ничего страшного с ее здоровьем не произошло. Сейчас артистке нужен покой, ей также делают капельницы. Казанова отметила, что в больнице ей предстоят «кое-какие вмешательства, чтобы в дальнейшем все было хорошо». Подробности о госпитализации певица раскрывать не стала.

Казанова надеется, что 13 июля уже выступит с концертом в «Лужниках».

6 июня стало известно, что Казанова ждет первенца от итальянского фотографа Стефано Тиоццо. Она сравнила беременность с чудом и отметила, что ждала этого семь лет.

Певица в 2017 году вышла замуж за Тиоццо, и несколько лет они жили на две страны. В феврале 2022 года Казанова заявила, что покидает Россию. Певица завершила все проекты в Москве и окончательно переехала в Италию. Однако через несколько месяцев артистка вернулась в Россию вместе с Тиоццо.

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