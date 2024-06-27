Таисия Повалий об СВО: «Спасение для меня и таких, как я»

Певица Таисия Повалий вспомнила, как убежала из Киева в Донецк на фоне «страшных гонений» на нее. Об этом бывший внештатный советник экс-президента Украины Виктора Януковича рассказала телеканалу «Беларусь 1».

«СВО — это спасение для меня и таких людей, как я. Я понимала, что нас просто уничтожают и с каждым днем становится все хуже», — заявила артистка.

Повалий заявила, что давление на нее начали оказывать после «Евромайдана» 2014 года, когда певица стала защищать в эфире «другую часть людей». Она назвала себя человеком с обостренным чувством справедливости. Исполнительница добавила, что с тех пор «затаилась и ждала перемен».

В беседе с белорусским каналом Повалий также высказалась об украинских коллегах. По ее словам, многие артисты с Украины находятся в «затуманенном состоянии».

«А те, кто ждали, когда придет освобождение, очень радуются и пишут даже какие-то письма втихаря», — рассказала она.

В марте Таисия Повалий получила гражданство России и впервые проголосовала на президентских выборах.

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