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Экс-солист группы «На-На» о празднике «Алые паруса»: «Шикарная вещь»

Певец Левкин поблагодарил организаторов праздника «Алые паруса»

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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин поблагодарил организаторов и остальных причастных к мероприятию «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Об этом он рассказал «Пятому каналу».

«Алые паруса» — вообще шикарная вещь. Молодцы те, кто придумал ее», — сказал артист.

При этом он уточнил, что в этом году не будет принимать участие в празднике из-за большого количества туристов, которые посещают город в этот период.

«Питер посещать, это очень сложно сейчас», — признался певец.

Праздник «Алые паруса» пройдет 28 июня на Дворцовой площади, после в акватории реки Невы пройдет водно-пиротехническое шоу с участием главного символа праздника — белоснежного брига «Россия» под алыми парусами.

21 июня стало известно, что хедлайнером праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге станет рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников), ведущими — Митя Хрусталев и Ида Галич. Перед выпускниками также выступят AMIRCHIK, IOWA, ST, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко, выступления артистов будут сопровождать танцевальные номера в исполнении балета «Тодес» и цирковых артистов.

Ранее Левкин рассказал об ограничениях дочери.

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