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Сердючка отменила концерт на фестивале в поддержку ВСУ

Певец Андрей Данилко отменил выступление на фестивале ATLAS UNITED в поддержку ВСУ

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Менеджер певца Андрея Данилко, известного под псевдонимом Верка Сердючка, объявил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) об отмене концерта на выступлении фестиваля ATLAS UNITED 2024.

Причиной отмены стало то, что Данилко не успел подготовить запланированную эксклюзивную программу ATLAS SPECIAL на соответствующем уровне в связи с нехваткой ключевых музыкантов.

«Приносим свои извинения фанатам фестиваля, которые ждали нашего выступления. Верим, что встретимся на фестивале ATLAS в следующий раз!» — заключил менеджер артиста.

В официальном Telegram-канале ATLAS UNITED 2024 сказано, что организаторы планируют собрать 100 миллионов гривен на приобретение дронов для поддержки Вооруженных сил Украины. Сказано, что 15% от прибыли с каждого проданного билета пойдут непосредственно на поддержку ВСУ.

В мае 2024 года сообщалось, что украинские слушатели раскритиковали Верку Сердючку за русскоязычные песни. Некоторые поклонники решили уйти с концерта из-за этого. Отмечалось, что на том же мероприятии Данилко также исполнил обновленную версию песни «Dancing Lasha Tumbai», которая теперь называется «Dancing Russia Goodbye».

Ранее продюсер объяснил, почему Сердючка поет на русском.

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