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Самбурская потратила полмиллиона рублей на песню

Певица Настасья Самбурская рассказала, что тратит полмиллиона рублей на песню

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Алексей Майшев/ РИА Новости

Певица и актриса Настасья Самбурская рассказала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что тратит полмиллиона рублей на одну песню.

По словам Самбурской, в эту сумму входит стоимость покупки текста и музыки, аранжировка, обложка и сниппет (короткая вырезка из новой песни исполнителя). Некоторые пользователи сети заявили, что певица могла сэкономить и сочинить песни сама.

«Вы открыли мне глаза. Спасибо большое! А почему я до этого так не делала? Почему? Может быть, я не пишу песни потому, что мне это не дано», — ответила артистка.

Самбурская известна по роли Кристины Соколовской в сериалах «Универ. Новая общага» и «Универ. 10 лет спустя». Она также играла в таких картинах, как «Верни мою любовь», «Ласточкино гнездо», «Полицейский с YouТюба», «Беспринципные».

В мае 2024 года один из подписчиков спросил Самбурскую, почему она «вдруг решила петь». Знаменитость объяснила, что это желание совсем не спонтанное и оно было всегда. Артистка рассказала, что в восемь лет ее отдали в музыкальную школу в класс аккордеона.

Ранее Самбурская впервые показала своего бойфренда.

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