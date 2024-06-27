Поработавший с Ургантом блогер не захотел звать его на интервью

Блогер и комик Сергей Мезенцев признался в своем YouTube-подкасте, что не позвал бы телеведущего Ивана Урганта к себе на интервью.

Мезенцев рассказал, что долгое время равнялся на Урганта в профессиональном плане, и ему нравилась его работа на телевидении. Однако после работы в шоу «Вечерний Ургант» блогер осознал, что не хочет брать интервью у телеведущего.

«Я понимаю, что беседы, к сожалению, не получится. Я его не чувствую, и он, скорее всего, не чувствует меня», — объяснил Мезенцев.

13 марта Ургант сообщил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он опубликовал афишу фильма «Во сне ты горько плакал». Это первое появление Урганта на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир. Последним на сегодняшний момент фильмом, в котором он снялся, стала новогодняя комедия «Елки-8» (2021).

В октябре 2023 года отец Урганта Андрей заявил, что шоу «Вечерний Ургант» убрали из сетки вещания на «всякий случай». Актер также подчеркнул, что его сын «никуда не уезжал» из России. Он назвал хейтеров Урганта мерзавцами, доносчиками и подлецами.

Ранее Ургант вспомнил о самом позорном моменте в театральном институте.