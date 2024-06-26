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Неизлечимо больная актриса из «Друзей» рассказала о болезни дочери

У 13-летней дочери актрисы Эпплгейт Сэди нашли болезнь сердца

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John Shearer/Getty Images for ABA

Неизлечимо больная актриса из сериала «Друзья» Кристина Эпплгейт сообщила об опасной болезни дочери — 13-летней Сэйди. О здоровье девочки она рассказала в личном подкасте «MeSsy».

Подростку диагностировали синдром постуральной ортостатической тахикардии (СПОТ) — это резкое учащение сердцебиения при перемене положения тела на вертикальное. Люди с этим синдромом не могут заниматься спортом, страдают от головокружений, мозгового тумана, тошноты, быстрой утомляемости, головных болей и треморов. Врачи сравнивают качество жизни людей со СПОТ с качеством жизни пациентов с хронической сердечной недостаточностью.

По словам Сэйди, до постановки диагноза ей приходилось навещать школьную медсестру по нескольку раз в день из-за ощущения, что вот-вот упадет в обморок.

Девочка также рассказала, что болезненное состояние помогло ей лучше понять свою мать — Эпплгейт страдает от рассеянного склероза.

«Иногда мама говорит, что ей больно или у нее тремор, и если бы у меня не было этого синдрома, я бы особенно и не задумывалась, не понимала, о чем она», — сказала подросток.

Кристина Эпплгейт также известна по сериалам «Прощай навсегда», «Женаты. С детьми», фильмам «Милашка» и «Очень плохие мамочки».

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Ранее дочь Тома Круза отказалась от фамилии актера.

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