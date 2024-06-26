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Дочь Тома Круза отказалась от фамилии актера

Дочь актера Круза Сури сменила фамилию, чтобы спокойно учиться в колледже

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X (Бывший Twitter)

Дочь актера Тома Круза и актрисы Кэти Холмс Сури отказалась от фамилии отца. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на собственный источник.

Теперь 18-летняя девушка представляется Сури Ноэль — она взяла в качестве фамилии второе имя матери.

По словам инсайдера, Сури пошла на это в борьбе за собственную идентичность, чтобы избежать внимания папарацци и спокойно учиться в колледже.

Псевдоним девушка уже использовала раньше — в школьной постановке, где играла Мортицию Аддамс из «Семейки Адамс», и на недавнем выпускном. Неизвестно, изменила ли она фамилию в документах.

21 июня у Сури состоялся школьный выпускной в Нью-Йорке. Как утверждают журналисты, на торжественном мероприятии присутствовала Холмс, а отец девушки так и не появился. На следующий день актера заметили на концерте певицы Тейлор Свифт в Лондоне.

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