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Экс-супруг Бородиной встретился с дочерью после упреков ведущей

Бизнесмен Омаров сводил дочь от ведущей Бородиной в парк

Экс-супруг ведущей Ксении Бородиной бизнесмен Курбан Омаров встретился с восьмилетней дочерью после упреков бывшей жены. Видео совместного отдыха с Теоной в парке он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видео видно, как отец и дочь катаются на американских горках. В комментариях Омаров уточнил, что видео было сделано неделю назад. Сейчас Теона отдыхает с матерью на Алтае.

Бородина накануне сообщила, что экс-супруг изменял ей со своей нынешней супругой и очень редко видится с Теоной.

Омаров опровергал высказывания бывшей супруги в разговоре с Super. Предприниматель рассказал, что нечасто бывает в Москве, а Теона много времени проводит на учебе. Однако, уточнил Омаров, он регулярно звонит дочери, хотя у девочки и забирают телефон.

Кроме того, добавил бизнесмен, он соблюдает договоренности с Бородиной: не знакомит Теону с новой женой, не вывозит дочь за границу на отдых и помогает материально.

Ранее Пелагея появилась на публике с дочкой на фоне скандала с Телегиным.

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