Украинские рэперы отменили концерты в России после критики Мизулиной

Украинские рэперы Pupis (настоящее имя Феликс Колисниченко) и Lil Flash$ (настоящее имя Максим Станчев) отменили концерты в России после критики главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на личные страницы музыкантов.

Известно, что перед этим билеты на питерское шоу исчезли с сайта агрегатора после того, как местная площадка написала в его техподдержку.

20 июля концерт рэперов должен был состояться в Москве в PIPL CLUB, 21 июля — в Санкт-Петербурге в ANGAR CLUB. При этом в петербургском заведении журналистам рассказали, что 21 июля площадка не работает, а в московском сообщили о брони на 20 июля. Кто именно организовывает мероприятие и планирует выступать там, в PIPL не уточнили. Представители обеих площадок заверили, что не допустили бы противозаконных действий на своей территории.

Мизулина до этого заявляла, что родственник одного из рэперов воевал за ВСУ. Кроме того, она опубликовала видеозаписи из социальных сетей музыкантов, в которых они нелестно высказывались о русских людях и уверяли, что не будут выступать в России.

Ранее стол сбежал из эфира украинской передачи о спецоперации России на Украине.