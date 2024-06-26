Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лауреат «Золотой маски» отказался от награды из-за спецоперации

Композитор Курляндский отказался от «Золотой маски»

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Композитор Дмитрий Курляндский отказался от награды «Золотая маска» из-за спецоперации России на Украине и внутренней политики страны. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Композитор заявил, что не может принять награду, так как для него она «стала гримасой системы, уничтожающей театр».

Одной из причин своего отказа он назвал дело в отношении создательниц спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол» Евгении Беркович и Светланы Петрийчук.

Курляндский добавил, что в России и среди театральных деятелей при этом есть множество людей, которые «буквально поставлены к стенке, но они продолжают служить правде и чести».

Дмитрий Курляндский в 2024 году году получил «Золотую маску» за лучшую работу композитора в спектакле пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова». Режиссер Борис Мильграм написал пьесу по очерку Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и впервые представил ее в октябре 2022 года.

В начале мая 2023 года Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела об «оправдании терроризма». Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. С 13 июня заседания суда по их делу проводятся в закрытом режиме.

Ранее режиссер Карен Шахназаров отреагировал на возбуждение против него уголовного дела на Украине за поддержку СВО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами