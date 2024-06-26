Лауреат «Золотой маски» отказался от награды из-за спецоперации

Композитор Дмитрий Курляндский отказался от награды «Золотая маска» из-за спецоперации России на Украине и внутренней политики страны. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Композитор заявил, что не может принять награду, так как для него она «стала гримасой системы, уничтожающей театр».

Одной из причин своего отказа он назвал дело в отношении создательниц спектакля-лауреата «Золотой маски» «Финист — Ясный сокол» Евгении Беркович и Светланы Петрийчук.

Курляндский добавил, что в России и среди театральных деятелей при этом есть множество людей, которые «буквально поставлены к стенке, но они продолжают служить правде и чести».

Дмитрий Курляндский в 2024 году году получил «Золотую маску» за лучшую работу композитора в спектакле пермского «Театра-Театра» «Катерина Измайлова». Режиссер Борис Мильграм написал пьесу по очерку Николая Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» и впервые представил ее в октябре 2022 года.

В начале мая 2023 года Беркович и Петрийчук стали фигурантками уголовного дела об «оправдании терроризма». Причиной послужило создание ими спектакля по пьесе «Финист Ясный Сокол». Постановка рассказывает о женщинах, с которыми через социальные сети связываются последователи радикального ислама. Сотрудники правоохранительных органов установили, что в произведении содержатся признаки оправдания и пропаганды терроризма. С 13 июня заседания суда по их делу проводятся в закрытом режиме.

Ранее режиссер Карен Шахназаров отреагировал на возбуждение против него уголовного дела на Украине за поддержку СВО.