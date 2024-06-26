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Продюсер объяснил, почему Сердючка поет на русском

Продюсер Рудченко предположил, что Сердючка надеется снова выступать в России

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко предположил в беседе с NEWS.ru, что украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступает на русском языке, так как хочет проводить концерты в России в будущем.

По мнению Рудченко, Данилко может рассматривать это в качестве «запасного аэродрома».

«Мало того, что он поет песни на русском языке, но еще, может быть, надеется на то, что эти песни пригодятся в будущем и он каким-то образом сможет выступать в России», — заявил продюсер.

Рудченко считает, что Данилко думает про деньги и получения заработка с проектов. Он отметил, что певец стал популярен благодаря его русскоязычным песням.

26 июня стало известно, что Данилко исполнил в одесском клубе композиции на русском языке. В Telegram-канале «Страна.ua» опубликовали ролик, на котором женщина вместе с залом подпевала и пританцовывала под хит Сердючки «Все будет хорошо».

В мае сообщалось, что украинские слушатели раскритиковали Верку Сердючку за русскоязычные песни. Некоторые поклонники решили уйти с концерта из-за этого.

Ранее продюсер ответил на слухи о тяжелой болезни Сердючки.

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