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Звезда фильма «Мой ласковый и нежный зверь» о поцелуе с Янковским: «Попросил замолчать»

Актриса Беляева призналась, что была неуклюжей в сцене с поцелуем с Янковским

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П. Артемьев/РИА Новости

Актриса Галина Беляева призналась в интервью телеведущему Борису Корчевнику, что была неуклюжей во время съемок сцены поцелуя в фильме «Мой ласковый и нежный зверь».

Партнером Беляевой по сцене был Олег Янковский. Артистке казалось, что она все делала очень неуклюже.

«У меня было ощущение, что это был не поцелуй, а Олег Иванович просто попросил меня замолчать. Это то, чего добивался Эмиль Владимирович – для меня это был ненастоящий поцелуй», — отметила артистка.

Беляева призналась, что поцелуй с Янковским стал первым в ее жизни. На тот момент ей было 16 лет. Картина «Мой ласковый и нежный зверь» стала для актрисы дебютной в кино.

В фильмографии Беляевой 30 работ. Она играла в таких проектах, как «Анна Павлова», «Ах, водевиль, водевиль...», «Лермонтов», «Пощечина», «Лев Яшин. Вратарь моей мечты», «Все решает мгновение».

В 2003 году Беляева удостоилась звания заслуженной артистки России. Она является ведущей актрисой Московского академического театра им. Владимира Маяковского.

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