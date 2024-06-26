Жижикин вспомнил, как поставил Кейт Бланшетт в неловкое положение

Актер Игорь Жижикин вспомнил, что влюбился в голливудскую актрису Кейт Бланшетт во время совместных съемок. Об этом артист рассказал на шоу »Человек-невидимка».

«Я напился, пришел к ней и говорю: «Катя, я тебя люблю!» То есть, реально пьяный ей признался в любви! Она ответила: «Где же ты был, я уже третьим беременна!» — поделился Жижикин.

По его словам, звезда «Авиатора» поразила его своим поведением, в то время как еще одна голливудская актриса, Анджелина Джоли, российского артиста «не вштырила». Жижикин уточнил, что познакомился с Бланшетт на съемках «8 подруг Оушена» и общался со знаменитостью на протяжении года.

В 2023 году Жижикин рассказывал «Газете.Ru» о работе в студии Джеки Чана. Актер делился, что снимался в фильме «Тайна печати дракона» с Арнольдом Шварценеггером и Чаном в главных ролях. Он играл казака. Однако линию его персонажа в итоговом варианте сильно обрезали. Актер признавался, что ему не было обидно из-за этого, ведь ему удалось поработать с Чаном.

«Джеки Чану уже почти 70, но он послушно приходит на площадку и ждет, когда ему режиссер даст указания, не сдвигается с места, пока осветитель не выставит на него свет», — восхищался он.

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