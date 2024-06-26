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Украинские рэперы анонсировали концерты в Москве и Петербурге

Мизулина: в России анонсировал концерт рэпер, чей родственник воевал за ВСУ

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newwavemuzik/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в Telegram-канале, что украинские рэперы Pupis и Lil Flash$ анонсировали концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

«Родственник одного из них вообще воевал за ВСУ. <...> Как это вообще понимать? Как такое в принципе возможно в условиях СВО? Чем думают владельцы площадок? Обратимся в правоохранительные органы», — заявила общественный деятель.

Свой пост Мизулина сопроводила видеозаписями музыкантов из социальных сетей, в которых они нелестно высказывались о русских людях и уверяли, что не будут выступать в России. Она также опубликовала скриншот записи Pupis. В ней музыкант сообщил, что его родственника, воевавшего за ВСУ, не стало на СВО. Он также назвал близкого человека героем.

Недавно Lil Flash$ анонсировал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что вместе со своим коллегой собирается выступить в Москве и Санкт-Петербурге. Концерты запланированы на 20 и 21 июля.

13 июня Мизулина заявила, что обратилась в МВД РФ и Генпрокуратуру с просьбой проверить творчество рэпера Slimus. В его треках общественный деятель усмотрела «и пропаганду наркотиков, и оскорбление чувств верующих, и дискредитацию армии, и поддержку террориста Зеленского».

Сам бывший участник группы Centr сообщил «Газете.Ru», что в отношении его песен проводится лингвистическая экспертиза, из-за которой ему пришлось перенести концерт в Екатеринбурге 15 июня.

Ранее против Шахназарова возбудили уголовное дело на Украине.

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