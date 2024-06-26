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Бывший гитарист Пугачевой: «Орбакайте оказалась заложницей поступка Галкина»

Гитарист Александр Левшин назвал Орбакайте хорошей женщиной

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Бывший гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин заявил в беседе с NEWS.ru, что певица Кристина Орбакайте стала заложницей поступка Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), который осудил СВО.

Левшин отметил, что сама Орбакайте никак не высказывалась по поводу текущих событий. Он уточнил, что артистка уже на протяжении 20 лет живет в Майами с мужем. Музыкант предположил, что ее отъезд из России не связан с СВО. Гитарист назвал Орбакайте хорошей женщиной.

«Она приезжает всю жизнь и верно и поддано поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик», — рассказал артист.

Левшин также осудил Максима Галкина, с которым уехала из страны его жена, артистка Алла Пугачева. Он уверен, что пародист поступил безответственно.

«Он не просто забрал жену, он забрал символ страны последних 50-60 лет. Она действительно была Примадонной в сердцах многих. (Галкин) пускай ездит хоть на Марс, но он же за собой потащил символ эстрады. <…> Но она не эскортница, она – легенда! А ее превратил в женщину, которая не имеет права голоса», — поделился Левшин.

Ранее Кристина Орбакайте обратилась к хейтерам.

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