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Соседов рассказал, что ждет Моргенштерна в России

Критик Соседов заявил, что Моргенштерну ничего не будет по возвращении в РФ

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Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) не столкнется с какими-либо последствиями, если решит вернуться в Россию. Слова эксперта передает NEWS.ru.

«Если он вернется, я думаю ему ничего не будет. У нас всех прощают», — заявил он.

При этом Соседов уточнил, что ему лично неинтересно, приедет ли Моргенштерн в РФ или нет.

24 июня стало известно, что против Моргенштерна возбудили уголовное дело в России по инициативе прокуратуры Москвы. Причиной стало то, что артист дважды за год привлекался к административной ответственности из-за отсутствия маркировки иноагента на своих постах в соцсетях, однако продолжил распространять сообщения без плашки. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Позднее адвокат артиста Сергей Жорин заявил «Газете.Ru», то рэпер узнал о случившемся из СМИ. Сам Моргенштерн в личном блоге прокомментировал новость фразой: «Я уголовник и бандит».

18 июня на Моргенштерна составили новый протокол за отсутствие плашки иностранного агента. Отмечалось, что московский суд уже трижды штрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за то же нарушение.

Ранее сообщалось, что Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе.

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