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Верка Сердючка спела на русском языке в Одессе

«Страна.ua»: певец Андрей Данилко выступил в Одессе с песнями на русском языке

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Украинский певец Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил в одесском клубе с песнями на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

«Клуб заполнен до отказа, все подпевают», — отмечается в посте.

Эту новость канал сопроводил видеороликом, который сделала одна из слушательниц. На видео женщина вместе с залом подпевала и пританцовывала под хит Данилко «Все будет хорошо». В ролике также указана дата, когда проходил концерт — 21 июня 2024 года.

В мае 2024 года сообщалось, что украинские слушатели раскритиковали Верку Сердючку за русскоязычные песни. Некоторые поклонники решили уйти с концерта из-за этого. Отмечалось, что на том же мероприятии Данилко также исполнил обновленную версию песни «Dancing Lasha Tumbai», которая теперь называется «Dancing Russia Goodbye».

Недавно Светлану Лободу раскритиковали за клип в цветах российского флага. Она опубликовала отрывок из клипа на песню «Молодая». В ролике поп-исполнительница позировала в белом платье с корсетом и розовых туфлях на каблуках, а на ее руке был гипс красного цвета. Артистка сидела на трибуне с синими сиденьями.

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