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Звезда «Брата-2» рассказал, что мог стать инвалидом

Актер Дмитрий Орлов признался, что мог стать инвалидом в 50 лет после операции

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Дмитрий Орлов рассказал, что сильно переживал из-за операции, которую ему предстояло сделать на фоне «тяжелой болезни». Об этом актер из «Брата-2» рассказал в YouTube-интервью Татьяне Зозуле.

«Рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом», — поделился артист.

Орлов отметил, что операция прошла успешно, но ему пришлось долгое время восстанавливаться после хирургического вмешательства. Он страдал лихорадкой и испытывал «настоящую боль» на протяжении 20 дней. По словам актера, врачи долго разбирались в причинах его плохого состояния.

«Были галлюцинации на фоне болевых ощущений. <...> Я просыпаюсь от того, что папа сидит на постели. Он был до такой степени прям живой-живой. Мы с ним разговаривали, он учил меня жизни», — рассказал Орлов.

Сам диагноз, из-за которого ему пришлось пойти на операцию, Орлов раскрывать не стал.

В феврале 2023 года Орлов объявил о завершении актерской карьеры. Он переехал из Москвы в Ессентуки и разрабатывает курсы по управлению эмоциями.

Дмитрий Орлов известен зрителям по работе в таких кинопроектах, как «Брат 2», «Морской патруль», «Стая», «Я вернусь» и «Морские дьяволы».

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