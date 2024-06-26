Раскрыт райдер создательницы хита «Матушка-земля»

Певица Татьяна Куртукова, известная благодаря хиту «Матушка-земля», повысила свой гонорар до 2,2 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Канал заявляет, что в новом райдере исполнительницы «почти ФилиппКиркоровские» требования. Она просит организаторов представить ей автомобиль бизнес-класса от марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Команде артистки нужно предоставить микроавтобус для передвижения.

При этом по наполнению в гримерке Куртукова относится скромно. Она просит, чтобы там были диваны, стулья и зеркало, батарея и кондиционер. Однако официальный райдер пока не готов, отмечает Mash.

Песню «Матушка-земля» Татьяна Куртукова выпустила в 2022 году, а через год исполнительница также опубликовала такие композиции, как «Родники», «Глаза» и «Я любила сокола». В 2024 году артистка спела свой шлягер на шоу «Песни от всей души» Андрея Малахова, где ее вокал оценил Shaman.

В конце апреля Куртукова раскрыла необычное имя дочери. Исполнительница рассказала, что назвала дочь Евникой.

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