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Нонна Гришаева раскрыла секрет крепкого брака

Актриса Нонна Гришаева назвала партнерство секретом семейного счастья

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Пресс-служба телеканала «Россия1»

Актриса Нонна Гришаева призналась в беседе с «Пятым каналом», что ей повезло с мужем Александром Нестеровым.

Гришаева отметила, что находится с супругом не только дома, но и на работе. Нестеров является главным режиссером Театра РОСТА в Царицыно, где играет сама артистка. Актриса назвала мужа своим помощником. По словам знаменитости, супруг берет на себя часть обязанностей, которыми должна заниматься она, но из-за плотного графика не может этого сделать.

«Иногда мы и дома продолжаем обсуждать какие-то насущные проблемы театра. Не знаю, в этом, наверное, и есть секрет счастья. В партнерстве, взаимопомощи друг другу. Собственно, в этом и секрет семейного счастья. Потому что нужно, как моя прабабушка говорила: «Жалеет, значит, любит», — поделилась артистка.

Гришаева добавила, что в браке также нельзя забывать уделять время друг другу и делать какие-либо сюрпризы для партнера.

Нонна Гришаева и Александр Нестеров поженились в 2006 году. В браке с режиссером у актрисы родился сын Илья.

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