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Клава Кока заплатила за фото 400 тыс. рублей: «Промяла попой багажник»

Певица Клава Кока заплатила за фото 400 тыс. рублей из-за вмятины на машине

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Личный архив Клавы Коки

Певица Клава Кока пожаловалась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что ей пришлось заплатить несколько сотен тысяч рублей за фото.

Кока заплатила 400 тысяч рублей из-за того, что «промяла попой багажник». Артистка уверила, что это не шутка. Она опубликовала переписку со знакомым из своей команды, который сообщил ей о вмятине на автомобиле после фотосессии.

«Нам остановили весь сервис. Автобусы, машины, локации. Потому что Клава помяла машину, на которой сидела в кадре. И требуют 400 тысяч. Поэтому мы не можем двигаться. У нас с учетом наших трат нет даже выведенной суммы», — говорилось в сообщении.

Клава Кока состоит в отношениях с блогером и моделью Александром Повериным. Они познакомились в шоу «Сердце Клавы». В этом проекте звезда искала свою любовь, а мужчины со всей России пытались завоевать ее сердце. В итоге певица выбрала блогера.

После окончания шоу «Сердце Клавы» Клава Кока рассказывала, что планирует создать семью с Повериным. Исполнительница говорила, что хочет завести детей и посвятить себя материнству. Артистка подчеркнула, что очень любит детей.

Ранее Клава Кока ответила на обвинения в плагиате клипа.

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