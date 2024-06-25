Отец Шарлота о гастрольном туре сына: «Он или сбежал из СИЗО, или его подставили»

Отец певца Эдуарда Шарлота Валерий заявил, что ничего не знает о гастрольном туре сына, который тот анонсировал в своих соцсетях. В беседе с 360.ru он назвал несколько возможных вариантов таких планов, заявив, что певец либо сбежал, либо информацию о туре опубликовал не он.

По словам мужчины, впервые о планах сына отправиться в тур он узнал из сообщений средств массовой информации. Он выдвинул три возможных варианта того, как это случилось.

«Первое, ему ни с того ни с сего разрешили выйти в интернет и, допустим, выезд на гастрольный тур. Но это все выглядит нелепо», — отметил Валерий.

Вторым вариантом он назвал побег сына и его попытку заявить о себе. Третий возможный вариант – это публикация информации о туре не от Шарлота, а кого-то другого, отметил отец исполнителя.

«Знает ли он, что он уже билеты продает почти что?» — задался он вопросом.

По словам мужчины, он пока не смог связаться с адвокатом певца, сына он посещал 21 июня, а в следующий раз сможет это сделать только в июле.

Напомним, в соцсетях на странице Шарлота появился анонс тура по России, который должен начаться 1 июля в Самаре. В то же время известно, что суд продлил ему арест до 24 июля, в СИЗО он находится с декабря прошлого года.

Ранее отец Шарлота рассказал о его реакции на продление ареста.