Кушанашвили не может говорить после операции

Журналист Отар Кушанашвили регулярно приходит в себя после операции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Источник из ближайшего окружения шоумена сообщил каналу, что состояние Кушанашвили оценивается как стабильное. Однако актер пока не может говорить, поэтому объясняется взглядом или жестами. Отмечается, что шоумен находится в отдельной палате.

Накануне сообщалось, что Кушанашвили отключили от ИВЛ. Его супруга Ольга Фролова-Кушанашвили заявила, что шоумена вывели из медикаментозной комы, в которой он находился после операции. Другими подробностями о состоянии супруга женщина делиться не стала.

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота несколько дней назад. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.

21 июня сестра Кушанашвили рассказала, что хирурги обнаружили у шоумена опухоль в брюшной области во время операции. Результаты биопсии будут готовы через неделю. Предварительно, отмечает Shot, опухоль злокачественная.

Ранее госпитализированного с ботулизмом звезду «Диверсанта» выписали.