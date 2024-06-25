Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Режиссеру «Убойной силы» отказали в иске к «Ленфильму»

Суд Петербурга отказал режиссеру Снежкину в иске к «Ленфильму» на 1 млн рублей

close
100%
Алексей Даничев/РИА «Новости»

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал режиссеру Сергею Снежкину в иске о защите деловой репутации против киностудии «Ленфильм». Об этом сообщает РИА Новости.

Снежкин просил признать недостоверной информацию, что он не выполнил обязательства перед «Ленфильмом» по созданию сценария к фильму «Битва на Халхин-Голе» и больше трех лет не возвращал аванс по договору. Постановщик требовал взыскать с киностудии 1 млн рублей как компенсацию морального вреда. Однако петербургский суд полностью отказал режиссеру в иске.

Отмечается, что в мае 2022 года суд Петербурга также отказывал «Ленфильму» во взыскании уже со Снежкина 4 млн рублей из-за сценария по «Битве на Халхин-Голе». Это решение затем подтвердили в апелляции.

Сергей Снежкин работал в «Ленфильме» с 1981 года. В 1991 он также стал худруком киностудии «Бармалей». В его режиссерской фильмографии есть такие фильмы и сериалы, как «Белая гвардия», «Женский роман», «Брежнев» и «Контрибуция». Он также отвечал за сценарий фильмов «Сталинград», «Мечта» и др.

Ранее режиссер Карен Шахназаров призвал запретить детский отдых в Крыму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами