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Сокурова пригласили работать в Ереван

Кинорежиссера Сокурова пригласили работать в Армению

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Кинорежиссер Александр Сокуров получил предложение преподавать в Ереванском государственном институте театра и кино, где он будет делиться своим опытом и знаниями с будущими режиссерами. Об этом пишет МК.

Мэтру была предоставлена возможность создать мастерскую для студентов, что открывает уникальные перспективы для развития армянского авторского кино.

Сокуров поделился: «Мне предложил ректор университета мастерскую, и мы приняли решение, что это возможно».

В России фильму Сокурова «Сказка» было отказано в прокатном удостоверении министерством культуры России, что привело к запрету на его показ в стране.

После этого режиссер заявил о своем намерении прекратить съемки новых фильмов или показ старых работ.

Многие из выпускников мастерских Сокурова стали успешными режиссерами, чьи фильмы участвовали и побеждали на крупнейших мировых кинофестивалях. В его мастерской студенты начинают снимать фильмы уже с первых дней обучения, а помимо практических занятий, им также предоставляется возможность изучать гуманитарные дисциплины под руководством ведущих армянских и международных преподавателей.

Каждый студент будет иметь возможность индивидуально общаться с мастером в рамках мастерской, пишет издание.

Ранее Александр Сокуров открестился от фильма с Ургантом после решения Минкультуры.

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