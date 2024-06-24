Бородин заявил об обсуждении ягодиц на суде Успенской и Киркорова

Активист Виталий Бородин заявил в Telegram-канале, что юристы Филиппа Киркорова обсуждали ягодицы артиста на суде против певицы Любови Успенской.

«Я смеялся, когда услышал в суде, что Киркоров заявил, точнее, его юристы, что он ягодицы свои накачал в спортивном зале. Друзья, это треш, слов нет. Этот человек даже здесь наврал. Ничего святого. Какое может быть уважение со стороны общества?» — возмутился общественник.

По словам Бородина, на суде также поднимался вопрос, что Киркоров якобы давал потрогать свои ягодицы подростку в Турции. Активист считает, что певца стоит лишить звания народного артиста России.

8 июня стало известно, что Успенская подала иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации. Речь идет об интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него. Артист также пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой».

24 июня сторона певца Филиппа Киркорова отказалась от мирового соглашения с Успенской.

Ранее адвокат Успенской ответила на обвинения в угрозах после интервью.