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Бузова о беременности Погребняк: «Тяжело было скрывать»

Певица Бузова скрывала беременность Погребняк, чтобы уберечь ее от негатива

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Пресс-служба «Дай пять»

Певица и телеведущая Ольга Бузова призналась в Telegram-канале, что первая узнала о беременности лучшей подруги, модели Марии Погребняк.

Бузова знала о положении Погребняк с 23 февраля. Артистка призналась, что ей было тяжело скрывать будущее пополнение в семье подруги. Она объяснила, что хотела уберечь модель от негатива.

«Слезы счастья за мою девочку. <…> Просто пожелайте моей подруге легких оставшихся месяцев и счастья. Родить в год семьи четвертого ребенка — это чудо. Моя мать драконов», — заявила исполнительница.

23 июня Погребняк сообщила о своей беременности. Она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала свой округлившийся живот. Модель призналась, что ее переполняют счастье и восторг из-за будущего пополнения в семье.

По словам 35-летней Погребняк, она осознает, что эта беременность будет проходить намного тяжелее, чем в 18 лет, однако она готова к этому.

Погребняк также воспитывает троих сыновей — Артема, Павла и Алексея — от бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка. В сентябре 2023 года Мария развелась с футболистом Павлом.

20 мая Погребняк рассекретила свою помолвку с бизнесменом Игорем Головинским. Возлюбленный сделал предложение модели в Лужниках у набережной.

Ранее Погребняк ответила на хейт после забега с Бузовой.

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