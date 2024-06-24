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Shaman отреагировал на санкции ЕС: «Потому что я – русский»

Певец Shaman процитировал свою песню после внесения в черный список ЕС

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SHAMAN/YouTube

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом Shaman, отреагировал в Telegram-канале цитатой из своей песни «Я русский» на санкции против него со стороны Евросоюза (ЕС).

«Меня включили в санкционный список ЕС, потому что Я — РУССКИЙ», — заявил артист.

24 июня Европейский союз наложил санкции на российского певца Shaman, артистку Полину Гагарину и актера Ивана Охлобыстина.

В 2013 году Дронов выступал на шоу «Фактор А», а в 2014 году — в проекте «Голос». В 2020 году артист взял сценический псевдоним Shaman. Певец стал известен по композициям патриотической тематики.

До этого ЕС объяснял, что намерение ввести Гагарину в черный список связано с ее выступлениями на «мероприятиях, посвященных аннексии Россией украинских регионов». Речь идет в том числе о концерте 18 марта 2022 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда певица выступила на концерте в честь годовщины присоединения Крыма к России. Там же были Shaman и Охлобыстин.

«(Гагарина) могла получить значительный доход (для себя) благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях», — заявляли представители ЕС.

Ранее cеверокорейская певица исполнила Путину хит Shaman.

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