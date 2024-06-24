Киркоров отказался идти на мировое соглашение с Успенской

Сторона певца Филиппа Киркорова отказалась от мирового соглашения с певицей Любовью Успенской по иску на 10 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат Успенской Елена Сенина рассказала, что составила договор, который предусматривает примирение сторон без каких-либо материальных условий. По ее словам, адвокат Киркорова Александр Добровинский от имени своего доверителя отказался от соглашения.

При этом сам Добровинский заявил, что они «примириться всегда готовы».

8 июня стало известно, что Успенская подала иск в суд на Киркорова из-за слов артиста о «попрошайке». К иску была приложена филологическая экспертиза, в которой указано, что Филипп Киркоров своими высказываниями пытался унизить и опорочить честь Успенской. Певица требовала от артиста 10 млн рублей моральной компенсации. Речь идет об интервью певца, в рамках которого тот заявил, что Успенская «клянчила шмотки» у него. Артист также пренебрежительно назвал певицу «попрошайкой».

До этого исполнительница в интервью называла Киркорова женоненавистником. Впоследствии исполнитель потребовал опровергнуть сказанное, а также подал в суд на Успенскую на 10 млн рублей. В ответ артистка в одном из постов в социальных сетях предложила Киркорову деньги на новые брюки и призвала его спуститься к народу.

Ранее адвокат Успенской ответила на обвинения в угрозах после интервью.