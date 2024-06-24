Бондарчук раскрыла отношение к большой разнице в возрасте у пар

Модель и телеведущая Светлана Бондарчук заявила в Telegram-канале, что возраст не имеет значения в отношениях, если есть любовь.

По мнению Бондарчук, у пары должны быть страсть и общие интересы. Она считает, что «никакая «идеальная» разница в возрасте» не гарантирует долговечность отношений и наличие взаимопонимания.

«И если вы задаетесь вопросом «ну и надолго ли они вместе?», то какая разница, надолго или нет? Жизнь здесь и сейчас! Нужно быть благодарным за то, что у тебя есть именно в этом моменте», — заявила модель.

Бондарчук привела в пример несколько звездных пар с большой разницей в возрасте: Джордж и Амаль Клуни (17 лет разницы), Приянка Чопра и Ник Джонас (11 лет), Хайди Клум и Том Каулитц (16 лет), Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс (25 лет).

Бондарчук отметила, что часто люди воспринимают более спокойно, когда в отношениях мужчина значительно старше женщины, а не наоборот.

«Стоит Шер или Мадонне выйти в свет с молодыми возлюбленными, начинаются жаркие баталии», — поделилась телеведущая.

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