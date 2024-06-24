Стала известна стоимость обручального кольца жены Харламова

Актриса Катерина Ковальчук показала обручальное кольцо от комика Гарика Харламова более чем за полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По данным издания, стоимость украшения составляет $6750 (около 594 тысячи рублей по текущему курсу. – «Газета.Ru»). Кольцо выполнено из платины с бриллиантами круглой огранки. Общий вес камня — карат.

6 июня Харламов и Ковальчук поженились. Артистка опубликовала снимок, сделанный у ЗАГСа. У комика есть дочь Анастасия, которая родилась в браке с актрисой Кристиной Асмус. В 2020 году знаменитости расстались.

13 мая Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он сделал предложение Ковальчук под давлением матери. Он назвал «лютой чушью» слух, что мать заставила его снова жениться.

12 мая Харламов рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной после ее смены в кино. По словам юмориста, в тот момент Ковальчук была в гриме. У актрисы были заплаканные глаза, потому что она «весь день плакала по сценарию». Шоумен отметил, что после предложения Катерина Ковальчук расчувствовалась по-настоящему.

Ранее Катерина Ковальчук рассказала, чем ее покорил Гарик Харламов.