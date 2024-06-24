Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Земфиру заметили в Москве

«Хуже и не скажешь»: певица Земфира приехала в Москву лечить зубы

close
100%
Евгений Фельдман/РИА Новости

Певицу Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) заметили садящейся в машину напротив городской поликлиники в центре Москвы. Фото публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Отмечается, что артистка прилетела в столицу ради лечения зубов. Ее узнали посетители поликлиники и сделали несколько снимков. В администрации медучреждения оказались подтверждать визит Земфиры, ссылаясь на врачебную тайну.

13 июня сообщалось, что Земфира на своем выступлении в Польше поблагодарила местных слушателей за то, что они сделали «много как для Украины, так и России». На концерте также видели подругу Земфиры Ренату Литвинову, несмотря на слухи о том, что знаменитости поругались в эмиграции.

После начала спецоперации России на Украине Земфира уехала во Францию. В конце июля 2022 года ее впервые заметили на дне рождении дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет».

Ранее Гагарина и Shaman оказались под санкциями ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами