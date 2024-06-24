Земфиру заметили в Москве

Певицу Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) заметили садящейся в машину напротив городской поликлиники в центре Москвы. Фото публикует Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Отмечается, что артистка прилетела в столицу ради лечения зубов. Ее узнали посетители поликлиники и сделали несколько снимков. В администрации медучреждения оказались подтверждать визит Земфиры, ссылаясь на врачебную тайну.

13 июня сообщалось, что Земфира на своем выступлении в Польше поблагодарила местных слушателей за то, что они сделали «много как для Украины, так и России». На концерте также видели подругу Земфиры Ренату Литвинову, несмотря на слухи о том, что знаменитости поругались в эмиграции.

После начала спецоперации России на Украине Земфира уехала во Францию. В конце июля 2022 года ее впервые заметили на дне рождении дочери Ренаты Литвиновой в Париже.

В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее «нет и не будет».

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