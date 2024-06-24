Актера из «Пиратов Карибского моря» разорвала акула

Актер из фильма «Пираты Карибского моря», серфингист Тамайо Перри погиб в результате нападения акулы во время серфинга на Гавайях. Об этом сообщает Daily Mail.

«Личность Тамайо была заразительной, и как бы люди ни любили его, он любил всех остальных еще больше», — заявил исполняющий обязанности начальника службы океанической безопасности Гонолулу Курт Лагер.

Он подтвердил на пресс-конференции смерть актера и выразил соболезнования семье.

Известно, что тело Перри без руки и ноги нашли на пляже Малаэкахана на северном берегу острова Оаху местные серферы. Спасатели доставили его на берег на гидроцикле, где парамедики уже подтвердили его смерть.

«Тамайо Перри, ты не был моим другом, ты был моим младшим братом. Боль, которую мы все чувствуем, безмерна», — написал один из знакомых актера под ником neveroffduty_ в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Тамайо Перри родился в восточной части острова Оаху и сделал карьеру как профессиональный серфер, а затем и спасатель. Он снимался в четвертом фильме франшизы «Пираты Карибского моря». В его фильмографии также есть сериал «Гавайи 5.0» и спортдрама «Голубая волна».

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