Продюсер о бардах Никитиных: «Сейчас идет наговор»

Продюсер Павел Рудченко заявил, что бардам Сергею и Татьяне Никитиным стоит приостановить концертную деятельность на фоне волны хейта из-за подозрений в финансировании ВСУ. Его слова передает NEWS.ru.

«Если на них сейчас просто идет наговор, то это никак не повлияет на их карьеру, и со временем все будет хорошо, хейт в их сторону прекратится», — подчеркнул эксперт.

Рудченко отметил, что в настоящее время общественность остро реагирует на «предательские истории». И если Никитины необоснованно попали в «нехорошую» ситуацию, то они должны просто переждать время и не раздражать публику.

В апреле актриса Яна Поплавская заявила, что Сергей и Татьяна Никитины перебрались в США после начала СВО, откуда якобы помогают собирать средства на помощь ВСУ.

Никитины в ответ рассказали, что никогда не помогали финансово украинской армии и не собираются. Все обвинения в свой адрес они назвали ложью и клеветой.

9 июня Сергей Никитин провел детский фестиваль авторской песни «Слушай и скажи» в Москве. 23 июня концерт артистов отменили в Петербурге «в целях безопасности».

Ранее Дмитрий Певцов впервые за долгое время снялся в сериале.