Стало известно о возращении сериала «Сладкая жизнь»

Генеральный продюсер Premier Давид Кочаров анонсировал возвращение сериала «Сладкая жизнь». Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что история развернется спустя 10 лет после событий третьего сезона. В сериал вернется весь основной каст.

В то же время Telegram-канал «Культовые русские сериалы» подчеркивает, что в новых эпизодах не будет Марты Носовой. Кроме того, главную героиню в предстоящем продолжении будут звать Алисой, однако пока неясно, кто сыграет актрису. Также в шоу появится новый герой — 20-летний Митя и повзрослевшие дети Вадима (Роман Маякин) и Наташи (Мария Шумакова).

Сценарий продолжения писали три года. В итоге шоу будет состоять из восьми эпизодов. Сейчас создатели занимаются кастингом.

Премьера «Сладкой жизни» состоялась в мае 2014 года, а последний на данный момент, третий сезон вышел в 2016 году. В нем рассказывается о шести тридцатилетних москвичах, чьи жизни меняет мать-одиночка из Перми. В сериале главные роли играли Марта Носова, Антон Денисенко, Лукерья Ильяшенко, Роман Маякин, Мария Шумакова, Анастасия Меськова и Никита Панфилов.

Ранее Дмитрий Певцов впервые за долгое время снялся в сериале.