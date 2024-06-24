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Стало известно о возращении сериала «Сладкая жизнь»

Сериал «Сладкая жизнь» вернется со всеми актерами спустя 10 лет

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Good Story Media

Генеральный продюсер Premier Давид Кочаров анонсировал возвращение сериала «Сладкая жизнь». Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что история развернется спустя 10 лет после событий третьего сезона. В сериал вернется весь основной каст.

В то же время Telegram-канал «Культовые русские сериалы» подчеркивает, что в новых эпизодах не будет Марты Носовой. Кроме того, главную героиню в предстоящем продолжении будут звать Алисой, однако пока неясно, кто сыграет актрису. Также в шоу появится новый герой — 20-летний Митя и повзрослевшие дети Вадима (Роман Маякин) и Наташи (Мария Шумакова).

Сценарий продолжения писали три года. В итоге шоу будет состоять из восьми эпизодов. Сейчас создатели занимаются кастингом.

Премьера «Сладкой жизни» состоялась в мае 2014 года, а последний на данный момент, третий сезон вышел в 2016 году. В нем рассказывается о шести тридцатилетних москвичах, чьи жизни меняет мать-одиночка из Перми. В сериале главные роли играли Марта Носова, Антон Денисенко, Лукерья Ильяшенко, Роман Маякин, Мария Шумакова, Анастасия Меськова и Никита Панфилов.

Ранее Дмитрий Певцов впервые за долгое время снялся в сериале.

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