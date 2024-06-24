Самбурская впервые показала своего бойфренда

Актриса и певица Настасья Самбурская выложила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) снимок с мужчиной, с которым, предположительно, у нее роман.

«Отчитываюсь. Можете выдыхать», — подписала артистка.

На фотографии мужчина с бородой склонил лицо к исполнительнице, которая делала совместное селфи. Подробностей нынешних отношений Самбурская раскрывать не стала.

До этого Самбурская опубликовала в личном блоге видеоролик, в комментариях под которым написали: «Почему такая женщина до сих пор одна?» В ответ певица капслоком и с использованием матерных слов заявила, что состоит в отношениях. Она добавила, что просто не показывала в соцсетях избранника и послала матом подписчиков, которые интересуются подобными вопросами.

Самбурская была замужем один раз. С 2017 по 2018 год она состояла в браке с актером Кириллом Дыцевичем. Актриса делилась, что экс-супруг поднимал на нее руку и постоянно подвергал эмоциональному насилию.

В ноябре 2023 года на «Шоу Воли» Самбурская также рассказывала о своем новом романе. На момент съемки программы актриса встречалась с новым партнером около десяти дней. Однако уже в декабре артистка признавалась, что ни в кого не влюблена.

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