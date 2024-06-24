Газманов рассказал, как поддерживает себя в форме: «Не могу выйти с пузом»

Певец Олег Газманов похвастался своей хорошей физической формой, отжавшись 10 раз в эфире шоу «Звезды сошлись».

«Если есть воля и желание, ты всегда сделаешь свое тело здоровым. Я не могу к зрителям выйти с пузом. В прошлом у меня есть травма позвоночника», — заявил 72-летний артист.

По словам Газманова, он стал активнее работать над собой в 35 лет, когда почувствовал себя неважно. Знаменитость адаптировал некоторые упражнения под себя, и сейчас Газманов ежедневно делает зарядку по 15-20 минут до завтрака. Она включает в себя приседания с дыхательной гимнастикой, которые помогают увеличивать кислород.

«Сколько мне лет, столько и делаю [упражнения], то есть делаю 72 раза. Надо делать это каждый день — это мой рецепт», — отметил артист.

22 июля 2024 года Газманову исполнится 73 года. Артист является мастером спорта по спортивной гимнастике. В течение музыкальной карьеры он выполнял на сцене спортивно-акробатические трюки в кульминационные моменты песен.

В 2023 году Газманов заявлял, что для поддержания здоровья необходимо один раз в день «хорошо пропотеть».

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