Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о проблемах со здоровьем Светланы Лободы

Певица Светлана Лобода опубликовала фото после операции на руке

close
100%
lobodaofficial/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Светлана Лобода поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографией после операции на руке и рассказала, как прошел ее уикенд в Вене.

Артистка опубликовала серию снимков, на одном из которых она лежит в больнице с гипсом. На другой фотографии Лобода показала себя в салоне красоты уже после выхода из клиники. Она призналась, что ей пришлось мыть волосы в парикмахерской, поскольку сама не смогла этого сделать из-за гипса.

Исполнительница отметила, что за уикенд она успела побывать в больнице, посетить рок-оперу «Rock Me Amadeus», музей Сиси, выставку в доме Моцарта, смонтировать клип и провести несколько вечеров за ужином с близкими.

Лобода дала в Вене свой первый концерт со сломанной рукой. Певица рассказывала, что получила травму незадолго до европейского тура. Это случилось во время съемок одного из ее клипов. Близкие и команда убеждали звезду отменить выступления, но артистка не согласилась.

В конце февраля 2022 года Светлана Лобода уехала из России. Вместе с дочерьми Евой и Тильдой, партнером и мамой Натальей она живет в Латвии.

Ранее Гагарина сообщила, что ей предлагали полететь в космос.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами